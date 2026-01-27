Более 80 спортсменов из разных городов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Каширская лыжня – 2026»

Четверо каширян стали призерами соревнований по лыжным гонкам «Каширская лыжня — 2026», которые прошли в Кашире в воскресенье, 25 января.

Спортивное мероприятие посетило более 80 спортсменов, которые прибыли в Каширу из разных городов и районов, в частности, из Ступина, Зарайска, Озер, Серебряных Прудов, Коломны, Люберец, Тотьмы. Участники традиционно встретились на поляне, которая была подготовлена МАУК «Дирекция парков» городского округа Кашира.

Каждый спортсмен вправе был выбрать наиболее оптимальную для него трассу: 500 метров, 2, 3 и 5 километров. Участников активно поддерживали болельщики. Всех гостей угощали горячим чаем.

Каширские спортсмены показали высокие результаты. Первое место завоевал Мякишев Вадим, второе — Антонов Виталий, третье — Пыжов Денис и Васина Дарья.

«Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, призами», — отметили в администрации городского округа Кашира.

В роли организаторов мероприятия выступили два муниципальных учреждения: спортивный клуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева и дирекция парков городского округа Кашира.

Традиционный лыжный праздник, проводимый каждый год, превратился в ключевое и ожидаемое мероприятие зимнего спортивного календаря, собирающее под своей эгидой поклонников здорового образа жизни и физической активности.