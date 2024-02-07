Более 800 юных спортсменов поучаствовали в лыжных гонках «Крещенские морозы»

Спортивное мероприятие собрало спортсменов практически со всего Подмосковья. На соревнованиях отметились дети и подростки из таких мест как Дубна, Одинцово, Химки, Подольск и других уголков области. Все показали уникальный стиль и смогли побороться за лучшие места.

Гонки прошли на территории стадиона «Зоркий», который вот уже более 20 лет проводит традиционные лыжные турниры им. Тренера Сергея Веселова. Именно он стал приобщать молодых к спорту одним из первых. Легендарная трасса в Подмосковье приняла лыжников от 8 до 14 лет: они участвовали в забегах от 700 до 3 км.

«Следующий этап, который пройдет в нашем округе уже в следующие выходные, более развлекательный,подготовленный специально для наших детишек. Самое главное, чтобы они получили самые яркие эмоции от этих соревнований», — отметил начальник управления по физической культуре и спорта администрации Красногорска Алу Бочкаев, выступавший от имени главы г.о. Дмитрия Волкова.

Первым победителям вручили сертификаты, а остальным участникам достались сладкие подарки.

Второй этап лыжных гонок «Крещенские морозы» пройдут 11 февраля. Среди участников — воспитанники дошкольных учреждений.