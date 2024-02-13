Более 900 юных лыжников приняли участие в соревнованиях «Крещенские морозы» в Подмосковье

Почти тысяча юных лыжников дошкольного и младшего школьного возраста (7 и 8 лет) стали участниками соревнований «Крещенские морозы» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что это был уже второй этап, и в этот раз длина дистанции составила 300 метров. Многие юные лыжники впервые приняли участие в подобных стартах. Спортсмены соревновались в личном и командном зачетах. Главным стимулом на лыжне для ребят стала поддержка родителей, воспитателей и педагогов с трибун.

Напоминаем, что впервые детский лыжный фестиваль «Крещенские морозы» в Красногорске состоялся в 2002 году. Идейным вдохновителем и организатором соревнований был Сергей Веселов, выпускник спортивной школы «Зоркий». С тех пор каждый год на легендарной трассе стадиона собираются любители и будущие звездочки лыжных гонок.