В Сочи полиция проверяет 29‑летнего мужчину, который нес младенца за ногу вниз головой по улице в поселке Красная Поляна, пишет РИА Новости .

Инцидент попал на видео и широко разошелся в социальных сетях: на кадрах видно, как мужчина везет одной рукой детскую коляску, а в другой держит раскачивающегося ребенка.

Личность отца оперативно установили инспекторы ПДН — им оказался приезжий из Республики Коми. Мужчину доставили в отдел, сейчас проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка. Сам мужчина пояснил полицейским, что таким способом пытался успокоить расплакавшегося сына.