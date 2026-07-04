Отсрочка снижения порога УСН: бизнес сможет планировать дальше

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, сохраняющие порог доходов для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) на уровне ₽20 млн до 2029 года, пишет « Российская газета ». Речь идет о лимите, при превышении которого предприниматели обязаны платить НДС.

Ранее предусматривалось постепенное снижение порога: до ₽15 млн с 2027 года и до ₽10 млн — с 2028 года. Однако на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин откликнулся на обращения предпринимательского сообщества и поручил оставить лимит на текущем уровне. В итоге снижение до ₽15 млн перенесли на 2029 год, а до ₽10 млн — на 2030‑й.

По оценкам, отсрочка приведет к выпадающим доходам федерального бюджета: около ₽51,1 млрд в 2027 году и примерно по ₽100 млрд ежегодно в 2028 и 2029 годах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что теперь малый и средний бизнес сможет увереннее планировать свою деятельность и не опасаться ухудшения условий работы.