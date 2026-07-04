По данным портала Axios, в окружении президента США Дональда Трампа растет недовольство действиями премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию, многие ключевые советники американского лидера стали скептически относиться к израильскому премьеру и разочаровываться в нем — один из источников даже заявил, что «Биби ошибался во всем».

Напряженность в отношениях проявляется и на уровне самого Трампа: ранее в интервью New York Post он подтвердил, что в телефонном разговоре отчитал Нетаньяху в нецензурной форме, назвав его «чертовым сумасшедшим». По информации Axios, критика касалась в том числе действий Израиля в Ливане — в Вашингтоне считают, что они ставят под угрозу переговоры с Ираном.

При этом, несмотря на острые разногласия, Трамп сообщил Axios о готовности встретиться с Нетаньяху на следующей неделе.