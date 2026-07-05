Встреча ОПЕК+: возможен рост добычи на 188 тыс. баррелей

«Семерка» ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) 6 июля проведет онлайн‑встречу, чтобы определить уровень добычи нефти на август. Начало заседания запланировано на 13:00 мск. По данным Reuters, участники могут согласовать увеличение добычи на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, сообщает ТАСС .

С начала 2024 года страны в рамках соглашения сокращали добычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года начался постепенный возврат объемов на рынок: в сентябре 2025‑го досрочно завершили отмену ограничений на 2,2 млн баррелей, а с октября приступили к отказу от еще одного пакета сокращений — на 1,65 млн баррелей в сутки. Как отмечал партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, к июлю 2026 года страны вернули на рынок примерно две трети этого объема.

Формат встреч изменился после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года — теперь решения принимает «семерка» вместо прежней «восьмерки».