Внук де Голля хочет получить российское гражданство

Внук генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль — глава Фонда за мир и дружбу между народами — в интервью ТАСС заявил о намерении переехать в Россию вместе с семьей и получить российское гражданство.

Пока семья посещает Россию как иностранцы, но рассматривает переезд в долгосрочной перспективе. «Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия — великая страна», — подчеркнул Пьер де Голль.