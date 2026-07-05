Замминистра обороны Украины признал бегство наемников

По его словам, такие иностранцы нередко уходят в самовольное оставление части (СОЧ) и не выполняют обязанностей, для которых их привлекали к службе.

Заявление прозвучало в контексте обсуждения планов по введению лицензионной деятельности для рекрутинговых компаний, занимающихся наймом таких военнослужащих. Как уточнил Шкураков, лицензированные компании будут отвечать за полный цикл привлечения иностранца к службе — в том числе за прохождение медкомиссий и проверку соответствия должности в ВСУ. Если соответствие не подтвердится, компания обязана будет вернуть наемника на родину.