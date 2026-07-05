Новые правила для доноров с 2027 года: тестирование и сроки хранения

Минздрав РФ с 1 января 2027 года вводит обновленные правила для доноров крови. Согласно приказу ведомства, перед первой донацией станет возможным экспресс‑тестирование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций — тех, что передаются при переливании крови, сообщает ТАСС .

Кроме того, ряд документов — анкету донора, информированное добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных — можно будет оформить в электронном виде и подписать электронной подписью.

Существенно увеличатся и сроки хранения документации: на бумажном носителе анкету и согласие будут хранить 30 лет, а в электронной базе — 50 лет с момента первой донации. Ранее документы хранили всего 5 лет.