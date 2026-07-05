«Становитесь страной третьего мира»: Трамп раскритиковал политику Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира из‑за миграционной политики. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social, пишет Lenta.ru .

По словам Трампа, принятие «преступников из стран третьего мира» ведет к тому, что сама Европа становится страной третьего мира. Политик подчеркнул, что эти процессы происходят «быстро, в мгновение ока», и сделал вывод, что его избрали на пост президента США «как раз вовремя».