Снижение алкоголизма в России: в Минздраве объяснили рост цифр

Минздрав РФ сообщил о снижении числа больных алкоголизмом в России. При этом рост показателей в официальной статистике связан не с ухудшением ситуации, а с изменением методики учета, пояснила главный научный сотрудник ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко в беседе с ТАСС .

По ее словам, в 2025 году форму отчетности пересмотрели: если раньше в статистику включали только впервые выявленные случаи алкогольных психозов, то теперь учитывают все зарегистрированные в отчетном году эпизоды — в том числе повторные. Именно это и привело к увеличению цифр в отчетах, хотя реальная динамика свидетельствует о снижении распространенности алкоголизма.

Клименко также отметила, что наркологическая служба доступна во всех субъектах страны: она включает наркологические диспансеры и больницы, реабилитационные подразделения, стационарные отделения и кабинеты психиатров‑наркологов. Благодаря этой сети граждане могут получать необходимую медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.