Поздравления и интересы мира: Путин обсудил с Трампом отношения стран

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и лично поздравил американского лидера и весь народ США с Днем независимости. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Беседа началась именно с праздничных поздравлений, пишет агентство.

Накануне, 4 июля, Соединенные Штаты отметили 250‑летие независимости. Ранее Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, подчеркнув, что развитие взаимовыгодных отношений между Россией и США отвечает интересам не только двух стран, но и всего мирового сообщества.