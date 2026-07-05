Семейная налоговая выплата: как вернуть часть НДФЛ

Льгота позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ — фактически снизив ставку с 13% до 6%. Государство пересчитывает налог по льготной ставке и возвращает разницу — 7% от официального годового дохода.

Право на выплату есть у работающих родителей, опекунов или попечителей, которые воспитывают двоих и более детей до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок учится очно). При этом должны соблюдаться и другие условия: российское гражданство и постоянное проживание в РФ, уплата НДФЛ по ставке 13% в 2025 году, среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе, отсутствие задолженности по алиментам и соответствие имущества установленным критериям. Важная особенность меры в том, что выплату может получить каждый из работающих родителей отдельно — так семья вправе претендовать на две суммы.

Подать заявление можно до 30 сентября 2026 года через портал Госуслуг, в МФЦ либо в клиентской службе Социального фонда России по месту жительства. В большинстве случаев достаточно только заявления — решение выносят в течение 10 рабочих дней. При этом выплата не начисляется автоматически: ее обязательно нужно оформить.