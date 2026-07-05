5 июля в Подмосковье: облачно, дожди и грозы в отдельных районах

В Московской области по данным Гидрометцентра 5 июля ожидается облачная погода с дождями и грозами в отдельных районах. Ночью местами пройдут кратковременные осадки, температура составит от +11 до +16 °C при юго‑западном ветре 4–9 м/с.

Днем облачность сохранится, вероятны кратковременные дожди — местами сильные, а в отдельных районах не исключены грозы; при грозовых порывах ветер может усиливаться до 15 м/с. Температурный диапазон днем — от +18 до +23 °C, атмосферное давление — 736–740 мм рт. ст.

Из‑за непогоды специалисты рекомендуют избегать парковки под деревьями и неустойчивыми конструкциями, а перед выходом на улицу советуют проверять актуальный прогноз — погодные условия в разных частях региона могут различаться.