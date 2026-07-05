Стабилизация вместо роста: финансист оценила перспективы рубля

Финансист Светлана Фрумина (заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова) в интервью агентству « Прайм » оценила перспективы курса рубля.

Эксперт считает, что ослабление рубля — это устойчивый тренд, а не краткосрочная коррекция: на валюту продолжают давить макроэкономические и геополитические риски. Инвесторы сейчас предпочитают валюты‑убежища, и на их фоне рубль выглядит менее привлекательным.

Среди факторов, оказывающих давление на рубль, Фрумина назвала снижение цен на нефть, завершение налогового периода и покупки валюты Минфином. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке, геополитической обстановки и решений Центробанка.

По прогнозу финансиста, к концу года курс доллара может достичь ₽80–82, после чего начнется фаза стабилизации — то есть переход к равновесным уровням, а не полное прекращение ослабления рубля.