Стабилизация вместо роста: финансист оценила перспективы рубля
Финансист Фрумина: доллар может подорожать до ₽82
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Финансист Светлана Фрумина (заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова) в интервью агентству «Прайм» оценила перспективы курса рубля.
Эксперт считает, что ослабление рубля — это устойчивый тренд, а не краткосрочная коррекция: на валюту продолжают давить макроэкономические и геополитические риски. Инвесторы сейчас предпочитают валюты‑убежища, и на их фоне рубль выглядит менее привлекательным.
Среди факторов, оказывающих давление на рубль, Фрумина назвала снижение цен на нефть, завершение налогового периода и покупки валюты Минфином. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке, геополитической обстановки и решений Центробанка.
По прогнозу финансиста, к концу года курс доллара может достичь ₽80–82, после чего начнется фаза стабилизации — то есть переход к равновесным уровням, а не полное прекращение ослабления рубля.