Врач предупредил: стресс и давление могут безвозвратно испортить зрение

Поскольку здоровье глаз напрямую зависит от состояния сосудов, длительная гипертония приводит к кислородному голоданию сетчатки, а резкий скачок давления может спровоцировать закупорку сосудов — в этом случае нейроны гибнут за считаные часы и восстановить зрение удается не всегда.

Кроме того, стресс может стать спусковым механизмом для внезапного косоглазия у взрослых: из‑за спазма сосудов развивается ишемия глазодвигательного нерва, возникает парез, и глаз начинает косить. Особенно опасно, когда косоглазие носит временный характер — это говорит о том, что компенсаторные возможности организма на пределе.

Врач призывает не игнорировать любые проблемы со зрением и не списывать их на «нервы».