Более чем на 10% увеличился турпоток в Нижегородской области в этом году
Фото: [©Екатериан Чеснокова/РИА Новости]
В текущем году турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 15%. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, регион с начала года посетили примерно 4,5 млн путешественников.
Добавляется, что 400 тыс. туристов стали посетителями ежегодного фестиваля «Столица закатов» и свыше 150 тыс. человек побывали на Международном фестивале медиаискусства INTERVALS-2023.
Уточняется, что также среди путешественников были популярны города Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса и Большое Болдино.