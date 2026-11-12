Спасатели Подмосковья рассказали жителям, как помочь птицам в холодное время года
В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как помочь птицам зимой
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как помочь птицам в холодное время года. Мероприятия в Синичкин день, который отмечается 12 ноября, прошли в Егорьевске.
«Птицы играют важную роль в городской экосистеме, выполняя функции биологического контроля, уничтожая вредных насекомых и способствуя сохранению зеленых насаждений. Их пение оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека», — напомнил заместитель начальника территориального управления № 9 Игорь Старцев.
Спасатели рекомендовали жителям подкармливать пернатых зимой. Для этого можно самостоятельно изготовить кормушки из доступных материалов. Кормить птиц можно нежареными и несолеными семечками подсолнечника, просос, дроблеными свежими или сушеными фруктами и ягодами, несоленым свиным салом.
Специалисты подчеркнули, что подкармливать птиц следует регулярно вплоть до наступления весны.
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