Спасатели Подмосковья рассказали жителям, как помочь птицам в холодное время года

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как помочь птицам зимой

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Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как помочь птицам в холодное время года. Мероприятия в Синичкин день, который отмечается 12 ноября, прошли в Егорьевске.

«Птицы играют важную роль в городской экосистеме, выполняя функции биологического контроля, уничтожая вредных насекомых и способствуя сохранению зеленых насаждений. Их пение оказывает положительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека», — напомнил заместитель начальника территориального управления № 9 Игорь Старцев.

Спасатели рекомендовали жителям подкармливать пернатых зимой. Для этого можно самостоятельно изготовить кормушки из доступных материалов. Кормить птиц можно нежареными и несолеными семечками подсолнечника, просос, дроблеными свежими или сушеными фруктами и ягодами, несоленым свиным салом.

Специалисты подчеркнули, что подкармливать птиц следует регулярно вплоть до наступления весны.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.

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