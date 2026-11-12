Стали известны соперники Медведева на Итоговом турнире АТР

В четверг, 12 ноября, прошла жеребьевка Итогового турнира АТР, который пройдет в Турине с 15 по 22 ноября. Своих соперников узнал и российский теннисист Даниил Медведев.

Пятая ракетка мира сыграет в группе Ивана Лендла с испанцем Карлосом Алькарасом, итальянцем Флавио Коболли и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Группу Джона Макинроя составили Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Артур Фис (Франция), Рафаэль Ходар (Испания). По два лучших теннисиста из каждой группы пройдут в полуфинал.

В нынешнем сезоне Даниил Медведев провел 72 матча, из которых выиграл 52. Россиянин завоевал четыре титула и заработал $4,45 млн призовых.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.