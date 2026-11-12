Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек
Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек и поручить работу над ней омбудсменам РФ и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства.
По словам Путина, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии.
Формат предложено выстроить по опыту Алешек — там гуманитарную миссию уже организовывали.
Ранее стало известно, что Владимир Путин встретился со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прилетели в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби.