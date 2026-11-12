В Подольске построят многоквартирный дом «Новый Весенний»

В Подольске возводят многоквартирный дом «Новый Весенний» возводят в городском округе Подольск, девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп возобновил активное строительство. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте со 2-го по 11-й этаж демонтировано 635 оконных ПВХ-конструкций, началась подготовка проемов к установке новых окон. На этажах с 1-го по 20-й во всех секциях продолжается внутренняя кладка стен. Специалисты также ведут оштукатуривание стен лестниц, на лестничных площадках и переходных лоджиях — выполняют гидроизоляцию и устройство стяжки, во всех секциях начался монтаж грузовых лифтов.

На прилегающей территории появятся детские площадки, наземная парковка по периметру. На первом этаже дома разместятся объекты торговли и сферы услуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.