В Домодедовской больнице успешно прооперировали пенсионера с полной закупоркой артерии в ноге

Врачи хирургического отделения Домодедовской больницы успешно прооперировали пенсионера с полной закупоркой артерии в ноге и спасли конечность от ампутации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 67 лет, которого беспокоили боли в стопе. При этом конечность была синюшной и холодной, а пульс очень слабым.

В ходе обследования у пациента выявили полную закупорку общей бедренной артерии. Это грозило омертвением тканей и ампутацией стопы.

Мужчину экстренно прооперировали. Сначала врачи провели ангиографию, чтобы определить точное место закупорки сосуда. Затем через небольшой прокол они ввели в сосуд ввели специальный инструмент, который освободил путь для кровотока, расширили суженный участок специальным баллоном и установили стент.

В результате кровообращение в ноге пациента полностью восстановилось. Мужчина уже выписан в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».