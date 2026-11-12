Кушнер и Уиткофф у Путина: Москва стала вторым раундом переговоров

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Политика

Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прилетели в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября.

Еще после саммита в ОАЭ Джаред Кушнер заявил, что они вместе с Уиткоффом посетят Москву для встречи с Владимиром Путиным, а затем направятся в Дублин, где проведут переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Bild оценила язвительный выпад Лаврова над европейцами в Абу-Даби

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