Нападающий ЦСКА получил бан за избиение американского защитника

Форвард ЦСКА Костин получил бан за избиение защитника «Торпедо» Брики

Культура и спорт

Фото: [КХЛ]

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего ЦСКА Клима Костина на один матч и подвергнуть его денежному штрафу.

Поводом для наказания послужил эпизод в матче 11 ноября против «Торпедо» (5:1). Во время атаки ЦСКА в большинстве Костин остался недоволен игрой против него защитника Скутера Брики. Нападающий сзади налетел на защитника, повалил его на лед и нанес лежащему сопернику несколько ударов.

По итогам эпизода Костин получил штраф 5+20.

27-летний Костин проводит третий сезон в КХЛ. В ЦСКА нападающий перешел из «Авангарда» по ходу сезона. До этого Костин провел 190 матчей в НХЛ за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе», набрав 53 (25+28) очков.

В нынешнем сезоне у Костина 8 (3+5) очков и 48 минут штрафного времени в 19 матчах за ЦСКА.

Ранее «Спартак» обменял нападающего Алекса Гальченюка в «Сибирь».

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