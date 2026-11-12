Чудеса целителей: 14 ноября православные чтят память святых Космы и Дамиана

«Ямал-Медиа» раскрыл традиции и молитвы святым врачевателям Косме и Дамиану

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Верующие 14 ноября почитают святых Космы и Дамиана Асийских вместе с их матерью Феодотией, вспоминая бескорыстных врачевателей, которым молятся об исцелении болезней и крепости семейных уз, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Жизнь братьев Космы и Дамиана, развернувшаяся в Малой Азии в III–IV столетиях, стала примером подлинного милосердия. Воспитанные матерью Феодотией в христианской вере, они глубоко освоили целительное искусство. Главным принципом братьев был отказ от любых денег и наград за помощь — они руководствовались евангельскими словами о том, что дар исцеления получен даром и отдаваться должен также безвозмездно. За это народ прозвал их бессребрениками.

Сама мать святых, преподобная Феодотия, после кончины мужа-язычника полностью посвятила себя воспитанию сыновей. Она привила им сострадание к людям и дала прекрасное образование, благодаря которому братья впоследствии смогли помогать больным и страждущим. В церковной традиции также почитаются еще две пары святых с именами Косма и Дамиан — Римские и Аравийские. А народные поверья часто наделяли их чертами «Божьих кузнецов», якобы сковывающих зимние морозы.

В церковных преданиях сохранилось немало удивительных историй о чудесах целителей. Однажды женщина по имени Палладия, исцеленная братьями после долгих лет тяжелой болезни, уговорила Дамиана принять в благодарность три яйца во имя Святой Троицы. Косма, узнав об этом, сильно огорчился из-за нарушения их обета и даже завещал не хоронить его рядом с братом. Однако после смерти обоих чудотворцев люди столкнулись с дилеммой, которую разрешил заговоривший человеческим голосом верблюд — спасенное когда-то братьями животное объяснило, что Дамиан принял дар лишь из уважения к Святой Троице, после чего их похоронили вместе. Среди других известных сюжетов — исцеление крестьянина, в чье тело случайно заползла змея, а также случаи помощи больным животным.

В народном календаре 14 ноября закрепилось как осенние Кузьминки, символизирующие окончание сельхозработ и встречу холодов. В этот день устраивали девичьи посиделки, присматривали женихов на смотринах и подавали на стол блюда из птицы. Кузнецы и женщины, занимающиеся рукоделием, почитали святых как своих главных покровителей.

С праздником связано множество примет:

  • Теплая и солнечная погода в этот день обещает мягкую зиму.
  • Выпавший снег предвещает сильное весеннее половодье.
  • Сохранившиеся на деревьях листья сулят суровые морозы и позднюю весну.
  • Скованная льдом река означает отсутствие оттепелей до самой весны.
  • Раскисшие от грязи дороги говорят о том, что холодов пока ждать не стоит.
  • Утренний иней на ветках предвещает скорое похолодание.

Верующие обращаются к святым Косме и Дамиану с молитвами об исцелении от тяжелых недугов, помощи врачам и пациентам, а также просят у них благополучия, мира в доме и крепких семейных уз.

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