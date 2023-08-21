Более двух с половиной тысяч работ прислали для участия в конкурсе Системы-112 Подмосковья

Накануне в регионе завершился прием творческих работ на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей», проводимый ГКУ МО «Центр 112». К моменту окончания приема заявок на творческое состязание было прислано более 2500 работ.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие дети и подростки от 5 до 18 лет. Это школьники и воспитанники детских садов, участники детских и молодежных организаций и семьи с детьми. Коллективных работ на суд жюри представлено порядка 400.

На конкурс принимались рисунки, поделки, игры, коллажи, плакаты, альбомы, тексты с иллюстрациями, видео и фотоматериалы, мультипликация — изготовленные, как «вручную», так и с помощью различных гаджетов, оргтехники и компьютерных программ. Условие одно — все произведения должны рассказывать о работе специалистов Системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб — полиции, МЧС, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа и службы «Антитеррор».

Теперь жюри конкурса до конца сентября предстоит определить победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе. После этого состоится церемония награждения, а также большой праздничный концерт.