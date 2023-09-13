Более двух тысяч человек посетили фестиваль «ТЯГАфест» в Московской области

Семейный фестиваль «ТЯГАфест», который прошел на территории завода СПКБ «Техно» в Подольске, посетили более 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, для посетителей провели интерактивные экскурсии по заводу, организовали занятия йогой, командные игры, катания на багги и ретро-автомобилях. Кроме того, была представлена концертная программа с выступлением музыкальных коллективов и специального гостя — русского поэта-песенника, прозаика, исполнителя хитов группы «Белый Орел» Виктора Пеленягрэ.

Отметим, что мероприятие организовали руководство завода и его партнеры, оно прошло при информационной поддержке Минкульттуризма региона.