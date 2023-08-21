Более двухсот мастеров собрались на фестивале в Шатуре

На мероприятие прибыли более двух сотен мастеров не только из Подмосковья, но и других регионов нашей страны.

«В селе Кривандино настоящий праздник народных промыслов и ремесел прошел в шестой раз. В нем приняли участие и порадовали нас своими изделиями мастера из Подмосковья, Владимирской, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Костромской, Ивановской, Брянской областей и Москвы», – рассказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

По традиции гостей фестиваля представители администрации округа поприветствовали на праздничной сцене. Затем умельцев порадовали своими выступлениями конные клубы, коллективы исторической реконструкции и фольклорные ансамбли.

На ярмарке были представлены самые разные товары народного промысла – и ароматный мед с собственных пасек пчеловодов, и нежные сыры от мастеров сыроварения и вкусная выпечка. На мастер-классах каждый смог попробовать себя в кузнечном и гончарном ремеслах, резьбе по дереву, кольчужному плетению, лозоплетению и мыловарению.