«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

В первый день выборов на своем избирательном участке №1069 в гимназии №17 проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко вместе со своей супругой — узницей фашистских концлагерей Марией Афанасьевной. Члены УИК всегда им рады: они отмечают, что Геннадий Петрович никогда не пропускает выборы и неизменно приходит вместе с женой.

«Я голосую — это мой долг. Ходим с женой в первый день: для нас важно не откладывать и сделать выбор осознанно. Ведь именно от таких решений зависит, какой будет власть и как сложится наше завтра», — сказал ветеран.

Геннадий Петрович во время Великой Отечественной войны служил в авиационных частях Красной армии, а после посвятил много лет работе в ЦНИИмаше, а также возглавлял Совет ветеранов предприятия.



Мария Афанасьевна в годы войны прошла через тяжелое испытание — была узницей фашистского концлагеря.

Уважаемые жители, не забудьте и вы сделать свой выбор! Сегодня — первый день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Все избирательные участки работают до 20:00.