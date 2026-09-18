«У нас многих обрабатывают, и Андрееву»: Тарпищев высказался о смене гражданства российскими теннисистками

Накануне стало известно, что Анна Блинкова, занимающая 94-е место в мировом рейтинге, будет выступать за сборную Франции. Однако, по словам президента ФТР соответствующие беседы проводятся и с лидерами российской сборной, включая пятую ракетку мира Мирру Андрееву.

«У нас многих обрабатывают, чтобы ушли, и Андрееву. У нас 1 000 человек играет по всем возрастам, а в сборной 281 человек. Нет контрактной системы, обязательств нет. Раньше была система, сейчас денег у федерации нет. Все становится дороже. Люди поступают так, чтобы им было легче и удобнее. Влиять на это очень сложно», — сказал Тарпищев.

19-летняя Мирра Андреева начинала заниматься теннисом в родном Красноярске, затем переехала в Подмосковье. Сейчас она тренируется в академии во французских Каннах.