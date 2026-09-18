В Павловском Посаде открылся Центр активности детей и молодежи «Движение Первых»

Оба события состоялись на базе Дома культуры «Ленский». Участниками встречи стали школьники и молодежь, кураторы первичных отделений, наставники, Совет Первых, активисты и представители родительского сообщества. Поддержать участников также пришли представители социальных структур округа и участники специальной военной операции.



В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Роман Игоревич Тикунов, начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Александр Николаевич Дяченко, начальник Управления образования Екатерина Владимировна Ларькова, заместитель начальника Управления – заведующий отделом по работе с населением и обеспечению государственными услугами окружного управления соцзащиты Валерий Николаевич Зайцев. Также на встрече присутствовали представители Павлово-Посадского отделения Ассоциации Ветеранов СВО Роман Владимирович Фаленков и Евгений Николаевич Симоненков, начальник местного отделения Юнармии Александр Владимирович Зубанов.



Председатель местного отделения Андрей Валентинович Афанасьев представил отчет о работе «Движения Первых» в округе. В этом году в Павловском Посаде появились сразу два новых первичных отделения — в Доме детского творчества и Центре развития и поддержки семьи «Росток». Их участники уже включились в конкурсную и проектную деятельность. Так, воспитанники студии «Театр мод. Машенькина мастерская», наставниками которой являются А.Н. Афанасьева и С.Г. Тараненко, стали лауреатами II степени регионального этапа всероссийского конкурса «Российская школьная весна».



Отдельное внимание на Конференции уделили детскому самоуправлению. В каждом первичном отделении формируется Совет Первых, который дает ребятам возможность предлагать собственные инициативы и участвовать в развитии движения. Специалист по организации работы Анна Николаевна Волошина представила новый состав Совета Первых местного отделения. В него вошли представители всех 14 первичек: 10 работают на базе образовательных учреждений, 2 — в молодежных центрах, еще по одному отделению действуют в ДДТ и ДоброЦентре «Росток».



На Конференции также определили представителей округа для участия в региональной Конференции. Участники единогласно утвердили 11 делегатов.



Заместитель Главы округа Светлана Юрьевна Аргунова провела церемонию награждения участников, внесших значительный вклад в развитие «Движения Первых» в Павловском Посаде.



ВРИП Главы округа Сергей Балашов отметил, что открытие нового пространства стало важным событием для местного отделения. По его словам, теперь у ребят появился общий Центр активности детей и молодежи, а встречи участников движения могут стать доброй традицией.