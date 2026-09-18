«Потянула на 23 килограмма»: рыбак из Подмосковья удивил пользователей Сети и зародил сомнения у экспертов

Житель Конаково, что неподалеку от Дубны, добыл щуку, чей заявленный вес вызвал бурные обсуждения среди любителей рыбалки. Как утверждает сам рыболов, хищница вытянула на 23 килограмма. Однако специалисты не спешат подтверждать сенсацию: по их мнению, не исключена путаница с фунтами, сообщил REGIONS.

Трофей, поднятый из Волги, стал добычей местного жителя по имени Степан Назолин. Согласно его словам, масса рыбы достигла 23 килограммов — показатель, который сразу причислил бы улов к числу рекордных в масштабах всей страны. При этом рыбак подчеркивает: здешний водоем и дальше продолжает баловать удачливых ловцов крупными экземплярами.

«Здесь еще можно поймать крупную рыбу», — поделился Назолин.

Опытные рыбаки отреагировали на эту новость без излишнего восторга. Щука весом свыше 20 килограммов — явление почти исключительное: за последние десятки лет по всей стране зафиксированы лишь единичные случаи поимки таких исполинов.

«Двадцать три килограмма для щуки — это почти из области фантастики. Рыба такого размера — рекордный, штучный экземпляр. Скорее всего, вес указан в lbs, то есть в фунтах: 23 фунта — это примерно десять с половиной килограммов. И это, замечу, тоже выдающийся трофей, которым может похвастаться далеко не каждый рыбак», — пояснил опытный рыболов Валерий Рущенко.

Как отмечает специалист, причиной разночтений могли стать электронные весы, переключенные на фунты, либо неточная передача информации: под влиянием эмоций после поклевки цифры часто завышаются.

Ранее сообщалось, что под Каширой в деревне Кокино рыбак выловил сома длиной 1,3 метра.