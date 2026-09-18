Глава наблюдательной миссии СНГ посетил избирательные участки в Королеве

Глава наблюдательной миссии Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов посетил избирательные участки № 1056 и № 1060, расположенные в ЦДК имени М. И. Калинина. На открытии участков его встретил председатель территориально-избирательной комиссии округа Владимир Печенин.

Во время визита он оценил работу избирательных комиссий и провел беседу с председателем участковой комиссии Татьяной Зеленцовой, а также осмотрел залы для голосования и проверил систему безопасности, после чего отметил высокую степень организации выборов.

Безопасность на участках обеспечивают сотрудники полиции и современная пропускная система. Обстановка внутри помещений отличается от привычной официальной строгости: просторные залы, украшенные воздушными шарами, создают праздничную атмосферу, а голосование сопровождается музыкой.

Визит главы миссии СНГ подтвердил, что выборы проходят в прозрачной атмосфере и безопасности.