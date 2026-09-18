Урожай закладывается осенью: садовод из Подмосковья развеивает главный миф об уходе за малиной

Малина относится к тем садовым культурам, которые требуют внимания на протяжении всего года. Летом растение отдает все силы на формирование урожая, а к осени заметно истощается. Многие дачники ошибочно полагают, что после сбора ягод уход за кустами можно прекратить до весны. Однако, согласно информации, предоставленной садоводом из Подмосковья Борисом Вороновичем в беседе с REGIONS, именно осенняя подкормка закладывает фундамент будущего плодоношения.

По словам эксперта, за один сезон малина расходует колоссальный объем питательных веществ. Она наращивает молодые побеги, формирует листовую массу, цветет и плодоносит. Как результат, к осени почва под кустами обедняется, а само растение теряет силы. Если не восполнить запасы питания, малина уйдет в зиму неподготовленной. Весной ей потребуется много времени на восстановление, а урожай окажется скудным.

Осенняя подкормка, утверждает Борис Воронович, решает несколько ключевых задач.

Во-первых, она укрепляет корневую систему, которой предстоит пережить морозы.

Во-вторых, помогает молодым побегам вызреть и адаптироваться к холодам.

В-третьих, закладывает питание для будущих плодовых почек.

Именно осенью в растении запускаются процессы, определяющие, сколько ягод завяжется в следующем году.

«Малина — это не та культура, которую можно подкормить один раз весной и забыть. Осенняя подкормка — это не просто внесение удобрений, это забота о будущем урожае», — рассказывает Борис Воронович.

Главное правило осенней подкормки малины, по информации источника, — никакого азота. Азотные удобрения стимулируют рост зеленой массы. Если внести их осенью, малина начнет наращивать новые побеги и листья вместо того, чтобы готовиться к зиме. Молодые ростки не успеют окрепнуть до морозов и погибнут, ослабив все растение. Что действительно необходимо малине в осенний период — это фосфор и калий. Фосфор укрепляет корневую систему и стимулирует закладку плодовых почек. Калий помогает растению накапливать сахара, что повышает его устойчивость к холодам и болезням.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Из минеральных удобрений лучше всего подходят суперфосфат и калийная соль. Двойной суперфосфат предпочтительнее обычного, поскольку он быстрее растворяется и лучше усваивается. Из органики отлично работает древесная зола — она содержит калий и фосфор в доступной форме. Также хорош перепревший навоз, компост и перегной.

Оптимальное время для осенней подкормки малины в Подмосковье — сентябрь и начало октября. В этот период температура держится в пределах +10–15 градусов, активный рост уже прекратился, но корни еще работают. Удобрения успевают усвоиться, но не провоцируют рост побегов.

Если подкормить слишком рано, в августе, малина может тронуться в рост.

Если опоздать и внести удобрения после устойчивых заморозков, корни уже не смогут их усвоить.

В Подмосковье лучше ориентироваться на погоду: если сентябрь теплый, подкормку можно провести в конце месяца. Если холодает рано, стоит поторопиться. Финальный этап — мульчирование конским навозом. Его проводят в начале или середине октября. Навоз раскладывают в приствольные круги слоем 5–7 см. За зиму он перепревает и весной, с талыми водами, отдает растениям питание. Это задел на будущий год, который работает без участия садовода.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Способ внесения удобрений зависит от того, как растет малина. Если кусты посажены рядами, удобрения можно рассыпать в междурядьях и перекопать почву на глубину штыка лопаты. Если малина разрослась сплошным массивом, перекопка затруднена. В этом случае удобрения растворяют в воде и поливают кусты.

Важное правило: никогда не вносите удобрения в сухую землю. Это может обжечь корни. Сначала нужно полить малину обычной водой, дождаться, пока влага впитается, и только потом вносить подкормку. После подкормки малину снова поливают — это называется влагозарядковым поливом. Земля должна промокнуть глубоко, чтобы корни запасли влагу перед зимой.

Рецепты осенних подкормок, которые приводит Борис Воронович, достаточно просты.

Минеральная подкормка:

Растворить 1–1,5 столовые ложки суперфосфата и 1–2 чайные ложки калийной соли в 10 л воды.

Полейте кусты из расчета 1–2 л на растение.

Если малина растет рядами, можно рассыпать сухие удобрения в междурядьях и заделать в почву.

Зольная подкормка:

Стакан золы развести в 10 л теплой воды, настаивать сутки, затем полить кусты. Или просто рассыпать по стакану золы под каждый куст и слегка заделать в почву.

Органическая смесь:

В ведро воды добавить стакан древесной золы и немного перепревшего компоста или перегноя. Размешать, дать настояться и полить под корни. Такая подкормка работает мягко, не перегружает почву и создает запас питательных веществ на зиму.

Мульчирование навозом:

В октябре разложить конский навоз вокруг кустов слоем 5–7 см. Свежий навоз использовать нельзя — он сожжет корни. Только перепревший или полуперепревший.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Среди главных ошибок при осенней подкормке садовод выделяет использование азота. Это самая распространенная и опасная ошибка. Азот осенью заставляет малину расти, а не готовиться к зиме. Молодые побеги погибнут от морозов, ослабив все растение.

Подкормка по сухой земле: удобрения, внесенные в сухую почву, обжигают корни. Сначала полив, потом подкормка.

Слишком поздняя подкормка: после устойчивых заморозков корни уже не работают. Удобрения остаются в почве бесполезным грузом.

Превышение дозировок: больше — не значит лучше. Избыток удобрений угнетает растение и может привести к гибели корней.

Игнорирование типа почвы: на песчаных почвах дозу удобрений уменьшают, на глинистых — оставляют полной. Если почва кислая, стоит добавить золу, которая заодно снизит кислотность.

«Осенняя подкормка — это не разовое мероприятие, а часть системы. Если вы каждый год кормите малину правильно, она отвечает вам урожаем, который не стыдно показать соседям. Главное — не лениться и делать все вовремя», — заключает Борис Воронович.

Ранее сообщалось, как правильно организовать работу на даче в сентябре — собираем урожай, сеем под зиму и готовим грядки к холодам.