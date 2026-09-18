В Королеве по городу начала курсировать машина, которая приглашает жителей проголосовать на выборах
По Королеву начала ездить машина, зазывающая жителей на выборы
Фото: [скриншот]
В Королеве по городу начала курсировать машина, которая приглашает жителей проголосовать на выборах. Об этом сообщается в соцсетях Мособлизбиркома.
Машина напоминает жителям о старте выборов депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы, а также о том, что избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.
«Приглашаем вас принять участие в голосовании. Вместе мы определяем будущее нашего города и страны. Приходите на свой участок. Ваш голос важен!» — говорится в сообщении, доносящемся из автомобиля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.