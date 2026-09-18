Леди Гага стала мамой: она назвала дочь в честь бабушки

40-летняя певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родила дочь, сообщило TMZ. Это произошло 9 июня в 23:19 в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Отцом ребенка стал 42-летний жених певицы — Майкл Полански.

По информации источника, роды у Гаги принимал акушер-гинеколог Роберт Кац, который ранее помогал появиться на свет дочери Сиары и Рассела Уилсон. Новорожденную девочку назвали Роуз Бин Полански.

Отмечается, что имя Роуз имеет особое значение для Леди Гаги: ее бабушку по материнской линии звали Вероника Роуз «Ронни» Ферри Биссетт. Кроме того, у артистки есть татуировка на спине с названием ее песни из фильма «Звезда родилась» — La Vie En Rose.

В апреле Гага завершила тур The Mayhem Ball и взяла перерыв в карьере, чтобы выносить и родить ребенка в приватной обстановке. Инсайдер сообщил, что певица не намерена останавливаться на одном ребенке.

Джерманотта и Полански вместе с 2019 года. Весной 2024 года пара объявила о помолвке. В марте прошлого года певица говорила, что мечтает о детях, но переживает, сможет ли совмещать воспитание ребенка и карьеру.

Ранее сообщалось, что солист группы «Банд'Эрос» Александр Устьянцев стал отцом.