В августе 2026 года в Московской области заметно вырос интерес к дополнительным образовательным услугам: жители региона активнее стали искать репетиторов. По данным пресс‑службы «Авито Услуг», спрос на педагогов в последний месяц лета оказался на 19 % выше, чем в июле. Чаще всего услуги специалистов искали для подготовки к экзаменам, освоения школьной программы и изучения иностранных языков, сообщил REGIONS.

Особенно ярко проявился спрос на подготовку к итоговым испытаниям. Интерес к занятиям для сдачи ЕГЭ вырос в два раза, а к репетиторам по ОГЭ — на 92%. При этом предложение не успевало за потребностями учеников: число объявлений от педагогов по ЕГЭ увеличилось на 46%, по ОГЭ — на 54%. В среднем час индивидуальных занятий для подготовки к выпускным экзаменам стоил 1100–1200₽.

Повысилась востребованность репетиторов и среди тех, кто планирует поступать в профильные учебные заведения. Спрос на занятия для поступления в школы, лицеи и гимназии вырос на 50% (средняя стоимость часа — ₽1 тыс.). В сегменте музыкальных школ зафиксирован рост на 15% при средней цене занятия ₽1500, а для музыкальных училищ спрос увеличился на 7% — час обучения здесь обходился в среднем в 1900₽.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Родители также стремились укрепить базовые знания школьников. На 77% вырос спрос на помощь с домашними заданиями, на 66% — на занятия, направленные на повышение успеваемости (средний чек — около 1100₽). Подготовка к Всероссийским проверочным работам (ВПР) стала популярнее на 60%. Отдельно стоит отметить рост интереса к олимпиадной подготовке — спрос на таких репетиторов увеличился на 36%. Стоимость занятий по ВПР и олимпиадным направлениям в среднем составляла ₽1 тыс. за академический час.

Еще один заметный тренд августа — повышенный интерес к изучению иностранных языков для практических целей. Спрос на английский язык для работы вырос на 78%, для путешествий — на 76%. Китайский язык для поездок стал более востребованным на 33%. Средняя цена одного занятия по английскому или китайскому языку в Подмосковье составила 1200₽; итоговая стоимость, как и раньше, зависела от квалификации преподавателя и формата обучения.

Для получения аттестата все выпускники 11 классов в 2026 году обязательно сдавали только два предмета. Что касается остальных экзаменов, то у молодых людей было право выбора. Для каждого предмета определен проходной балл.

Ранее юрист Метелица объяснил рост цен на репетиторов в Подмосковье и назвал способы экономии при эффективной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.