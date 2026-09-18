Сборная Нигерии приедет в Россию без своей главной звезды

Нападающий «Галатасарая» и главная звезда сборной Нигерии Виктор Осимхен не сыграет в товарищеском матче с Россией, следует из сообщения пресс-службы Нигерийской федерации футбола.

Кроме Осимхена, в Россию не приедет еще несколько лидеров нигерийской сборной — Адемола Лукман из «Атлетико», Самуэль Чуквуэзе из «Милана», Алекс Ивоби из «Фулхэма». В их отсутствии самыми заметными фигурами в сборной будут полузащитники Уилфред Ндиди («Бешикташ») и Рафаэл Оньедика («Айнтрахт»), нападающий «Бурсаспора» Келечи Ихеаначо.

Матч против Нигерии станет завершающим для сборной России на этом сборе. Он пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее национальная команда сыграет с Ираном (29 сентября в Казани) и Намибией (3 октября в Екатеринбурге).

Ранее ветеран советского футбола Евгений Ловчев рассказал, чем ему не нравится главный тренер сборной России Валерий Карпин.