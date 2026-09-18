Депутат Александр Толмачев проголосовал на выборах в Подмосковье

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев проголосовал в Подмосковье. Свой голос он отдал на избирательном участке в Щелкове, где живет и откуда был избран в нижнюю палату парламента.

Депутат отметил, что трехдневное голосование позволяет жителям выбрать удобное время для посещения избирательного участка. Это удобно тем, кто уезжает за город или работает в выходные.

Толмачев также отметил, что участие в выборах позволяет жителям выражать свою политическую волю.

«Свобода гражданина выражать свою политическую волю – это признак прочного суверенитета страны, ее силы и крепости. Сила России — в голосе каждого избирателя», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.