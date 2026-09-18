Наблюдатель Анатолий Шестаков приехал в центр общественного наблюдения в Одинцове
Наблюдатель Анатолий Шестаков будет следить за ходом выборов в Подмосковье
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Представитель «Партии прямой демократии» Анатолий Шестаков будет следить за ходом выборов в Подмосковье. Он приехал в центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Все проходит в штатном режиме, нарушений нет, надеюсь, их и не будет», — отметил Шестаков.
Он выразил надежду на то, что выборы пройдут спокойно, а также добавил, что будет работать все три дня голосования.
«Центр отличный. Одинцовский округ всегда встречает очень прекрасно. Место хорошее, всегда хорошие люди здесь, доброжелательные, на все вопросы ответят», — добавил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.