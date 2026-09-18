ФНС приступила к ликвидации кинокомпании Тимура Бекмамбетова

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процедуру исключения компании «Урбан Медиа» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Компания «Урбан Медиа» была основана в 2020 году для производства фильмов и телепрограмм. Бекмамбетов владеет 50% «Урбан Медиа», 30% принадлежит медиаменеджеру Демьяну Кудрявцеву*, 20% — самой компании. Руководителем «Урбан Медиа» является Александр Карпов.

По информации источника, по итогам 2025 года доход «Урбан Медиа» составил ноль рублей, расходы — ₽180 тысяч. Чистые активы компании оказались отрицательными и составили минус ₽2,2 млн. В регистрационных данных «Урбан Медиа» также были обнаружены ошибки.

После отъезда из России Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs, известную по франшизе «Елки». В Москве у Бекмамбетова остались три квартиры общей стоимостью более ₽500 млн рублей. Сейчас Бекмамбетов живет между США, Израилем и Казахстаном.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Тамары Гвердцители.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.