Главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной Думы в первый из трех дней голосования.

Руководитель крупнейшего городского медучреждения отдал свой голос на выборах с помощью платформы ДЭГ. Процедура заняла несколько минут и прошла в рабочем кабинете главного врача — между совещаниями и обходами пациентов.

«График работы в больнице не позволяет планировать личное время на недели вперед. Электронное голосование решает эту проблему: я выполнил гражданский долг, не покидая учреждения и не прерывая рабочих процессов», — отметил Эдуард Шпилянский.

Система ДЭГ доступна всем жителям Королева, подавшим предварительную заявку. Голосование проходит через защищенную платформу, процедура идентификации исключает возможность повторного волеизъявления. По данным регионального избиркома, число пользователей электронного голосования в Московской области ежегодно растет.



Напоминаем: сегодня стартовали выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной Думы.