«Готова выйти замуж»: Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни

40-летняя супермодель Ирина Шейк рассказала о желании выйти замуж, пишет VOICE. Она заявила, что готова связать жизнь с человеком, который принесет в ее жизнь любовь и покой.

По словам Шейк, ее сердце сейчас свободно, но она верит в любовь и надеется, что Бог пошлет в ее жизнь правильного человека. При этом мать Ирины шутит, что будущий супруг дочери может быть телемастером, поскольку Шейк редко выходит из дома и считает себя стеснительной.

«Если найдется парень, который принесет в мою жизнь любовь и покой, я выйду за него. Но на данном этапе своей жизни я не готова мириться с каким-либо безумием», — говорила Ольга Шайхлисламова.

Стоит отметить, что ранее Ирину замечали в обществе игрока в американский футбол Тома Брэди и игрока NBA Девина Букера, но сейчас она сосредоточена на дочери Лее и поиске настоящей любви.

Шейк встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду с 2010 по 2015 год. В апреле 2015-го модель начала отношения с голливудским актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у них родилась дочь. В июне 2019 года пара рассталась.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк повторила легендарный образ Жизель Бюндхен в Венеции.