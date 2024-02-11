Более двухсот спортсменов борются в турнире по греко-римской борьбе в Подольске

В подмосковном Подольске проходит открытый Всероссийский XVI двухдневный турнир на призы почетного гражданина Подольска, чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. В нем принимает участие порядка двухсот спортсменов из двадцати шести регионов России.

Примечательно, что в торжественном открытии турнира принял участие глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Участников состязаний также приветствовали олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены и официальные лица.

Мастер спорта международного класса, тренер высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгений Гребнев рассказал, что от Подольска многие спортсмены претендуют на выход в финал.