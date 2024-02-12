Более двухсот спортсменов поучаствовали в открытом первенстве по кекусинкай в Подмосковье

Во Дворце спорта «Видное» в Ленинском городском округе на татами вышли более двухсот спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет в рамках открытого первенства по кекусинкай.

Начальник отдела спорта управления по делам молодежи культуре и спорту администрации муниципалитета Ольга Перминова поприветствовала маленьких бойцов перед началом состязаний, которые длились на протяжении всего выходного дня.

«Мы всегда проводим первенство в первой половине года, когда все начинают только втягиваться в процесс. От нас всегда выступает ДЮСШОР „Олимп“. Мы каждый раз волнуемся только об одном, чтобы у девчонок и мальчишек не случилось травм в поединках, все-таки это контактный вид спорта. Ведь для достойной победы главное — это здоровье», — подчеркнула Ольга Николаевна.

Примечательно, что в Ленинском городском округе порядка 300 занимающихся кекусинкай. Данный вид спорта развивается в муниципалитете уже около 20 лет. За эти годы из муниципалитета «выпустили» в мир 15 мастеров спорта России и двух мастеров спорта международного класса.

«Я занимаюсь уже седьмой год и за это время ездил на соревнования и в Калининград, и в Санкт-Петербург. Во Дворце спорта „Видное“ я уже дважды сражался. Соперники попадались сильные, я выходил победителем. Может, поэтому так люблю это место? Сегодня я ожидаю яркого зрелищного боя с оппонентом», — рассказал одиннадцатилетний Богдан Гетманов из Орехово-Зуева.

По итогам соревнований в каждой весовой и возрастной категории были определены три победителя и награждены почетными медалями и кубками.