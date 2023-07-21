Более миллиона человек посетили государственные музеи Подмосковья с начала года

Свыше миллиона человек посетили государственные музеи Московской области с начала текущего года, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводит министерство культуры и туризма Подмосковья.

В перечень самых посещаемых вошли историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцово, музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.

Популярным у посетителей также является литературно-мемориальный музей заповедник «Мелихово» в Чехове. В этом году его посетили свыше ста тысяч человек, это на тридцать тысяч больше, чем в прошлом году, отметили в областном Минкульте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области в среднем открывается по десять парков.