Андрей Воробьев: ежегодно в Подмосковье открывается по десять парков

Ежегодно в Московской области открывается по 10-12 парков, каждый из которых делают содержательным, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что в каждом парке создается место для реализации малого бизнеса и услуг. Поэтому в парках есть тренеры, прокат, кафе, рестораны, а также все, что касается торговли.

«Нам очень важно, чтоб жизнь каждого парка была очень содержательной», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.