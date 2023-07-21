Андрей Воробьев: ежегодно в Подмосковье открывается по десять парков
Фото: [Павел Попов]
Ежегодно в Московской области открывается по 10-12 парков, каждый из которых делают содержательным, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.
Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что в каждом парке создается место для реализации малого бизнеса и услуг. Поэтому в парках есть тренеры, прокат, кафе, рестораны, а также все, что касается торговли.
«Нам очень важно, чтоб жизнь каждого парка была очень содержательной», — добавил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.