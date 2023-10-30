Более миллиона жителей Нижегородской области постоянно занимаются спортом

Свыше миллиона жителей Нижегородской области постоянно занимаются спортом. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что за пять лет их число увеличилось более чем на 14%, а также почти на 7 выросло количество физкультурно-оздоровительных организаций и спортивных сооружений в регионе.

Добавляется, что в Нижегородской области 68 тыс. человек занимаются фитнес-аэробикой, 60 тыс. — плаванием, 53 тыс. — футболом, 31 тыс. — волейболом и 26 тыс. — легкой атлетикой.