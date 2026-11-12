Кофе с молоком это тоже еда: диетолог Савенко объяснила, чем опасны перекусы

Частые перекусы повышают уровень инсулина и в итоге могут привести к развитию инсулинорезистентности — состояния, предшествующего сахарному диабету. Об этом сообщает канал «Россия 1» со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Веронику Савенко.

Савенко обрисовала типичную картину дня: позавтракали, потом кофеек, обед, снова кофеек, затем перекус — и опять кофе с молоком, конфетками и сырочком. Именно такая привычка, по ее словам, и повышает уровень инсулина.

Врач подчеркнула: в течение дня должно быть три-четыре приема пищи. И важный нюанс — кофе с молоком диетолог тоже считает едой, а не безобидным напитком.

Постоянные мелкие перекусы, которые многие воспринимают как норму, на деле держат организм в режиме повышенного инсулина. И расплата за эту привычку может оказаться серьезной.

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